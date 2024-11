Patricia Chirinos pide que se emita alerta migratoria ante posible fuga de Nicanor Boluarte

La congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, se pronunció sobre el paradero de Nicanor Boluarte, quien no estuvo presente el día de ayer en la audiencia del Poder Judicial donde se evaluó el pedido de 36 meses de prisión preventiva en su contra.

A través de su cuenta en la plataforma X, la parlamentaria exhortó a la Superintendencia Nacional de Migraciones a emitir una alerta migratoria, ante la posibilidad de que el hermano de la presidenta Dina Boluarte fugue del país.

"Es urgente que Migraciones emita una “alerta migratoria” para evitar la fuga del hermanísimo Nicanor Boluarte. La justicia debe prevalecer y garantizar que responda por sus delitos. ¡Actúen con celeridad!", se lee en el tuit.

ABOGADO NO LO PUDO CONTACTAR

Como se recuerda, el día de ayer, el doctor Luis Vivanco, abogado de Nicanor Boluarte, confesó ante el Poder Judicial que no pudo contactarse con su patrocinado: "Señor magistrado, no, todavía no se ha logrado conectar, señor magistrado", dijo.