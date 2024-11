Yazire Pinedo señala que Otárola pagó a congresistas para que blinden a Boluarte y lo acusa de agresión sexual

Yazire Pinedo, quien recientemente confirmó en Panorama que tuvo una relación sentimental con el expresidente del Consejo de Ministros Alberto Otárola, dio a conocer recientemente que el expremier habría destinado pagos a congresistas para evitar que prospere una denuncia constitucional contra la entonces ministra Dina Boluarte.

De acuerdo a la joven vinculada con Otárola, que obtuvo órdenes de servicios con el Estado; el expremier pagó 120 mil soles a tres congresistas para que blinden a Boluarte, cuando fungía de abogado de la hoy jefa de Estado.

“Lo que pasa es que el señor Otárola, como estaba asumiendo la defensa de Dina Boluarte porque era su abogado, se encargaba de recopilar a congresistas para que estén a favor de él, porque Dina tenía una denuncia constitucional, si no me equivoco es la 268 y 269, no sabría decir cuál es. Les daba dinero a los congresistas. Pude ver a tres congresistas. Él les entregaba y ellos se iban”, indicó en el programa Milagros Leiva Entrevista.

En un primer momento se negó a decir los nombres de los congresistas involucrados, pero luego reveló que se trataría de los que Zamir Villaverde había incluido en su denuncia, estos serían Wilson Soto (Acción Popular), Segundo Quiroz y Elizabeth Medina (Bloque Magisterial), según lo leído por la conductora del citado programa.

DENUNCIA CONTRA BOLUARTE

Los tres legisladores mencionados han estado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Soto y Quiroz en 2022 y Medina en 2023. Dicho grupo de trabajo evaluó las denuncias constitucionales 268 y 269.

La funcionaria fue acusada de haber incurrido en una infracción constitucional al haber firmado documentos como presidenta del Club Departamental Apurímac cuando era titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Esta denuncia fue archivada por la Subcomisión en febrero de este año.

Ante estas acusaciones, Otárola sostuvo que se trata de una “maniobra burda” y calificó a Pinedo de ser una “extorsionadora” que se ha puesto a disposición de una “organización criminal”.

“Esto ya parece un estado delincuencial, no solamente por la alevosía con la que se han hecho imputaciones sin ninguna prueba, sino por la manera en que en el programa anterior han tenido una protagonista estelar, que lo único que requiere es ayuda, pero también una acción inmediata de la justicia, porque no solo es extorsionadora, sino también difamadora y se ha puesto al servicio de una organización criminal”, indicó el exfuncionario en el programa de 'Beto a Saber'.

PRESUNTA AGRESIÓN SEXUAL Y FÍSICA

La joven también señaló al expremier por presuntamente haberla agredido de forma física y sexual durante su gestión como ministro de Defensa.

De acuerdo a Pinedo, la agresión se habría perpetrado el 17 de diciembre de 2022. En aquella ocasión, el exministro le pidió presuntamente que continuara trabajando en Reconstrucción con Cambios y al negarse, fue atacada.

En su testimonio narra que la presunta agresión sexual ocurrió en una habitación ubicada en el piso 12 dentro del despacho del entonces ministro.

“En el piso 12, que es el despacho del ministro, tiene una habitación”, al ser consultada por la conductora sobre si había sido agredida sexualmente, Pinedo respondió de forma afirmativa.