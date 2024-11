Canciller Schialer lamenta la ausencia de Claudia Sheinbaum en cumbre APEC: "Me duele mucho"

El ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, se pronunció sobre la ausencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien no asistirá a nuestro país para la cumbre APEC que se viene desarrollando y en su lugar enviará a un representante.

En conversación con Exitosas Noticias, el canciller expresó su pesar por la ausencia de la mandataria mexicana y recordó su periodo como funcionario de la embajada de Perú en el país del norte.

"Personalmente me duele mucho que México no esté presente. Es un gran país y su gente es espectacular, lo digo de primera mano porque tuve el honor de ser funcionario en la embajada peruana em México hace unos años y no saben lo mucho que disfruté de la hospitalidad de ese gran país que es México", dijo.

INVITACIÓN AL PERÚ

Consciente de que las relaciones bilaterales con México se deben recuperar, el ministro de Relaciones Exteriores confirmó cursó una invitación a la mandataria mexicana para poder reunirse con la presidenta Dina Boluarte "en el momento que considere pertinente".

"Nosotros esperamos y le hemos formulado una invitación para que la presidenta Sheinbaum, en el momento que ella considere pertinente, volvamos a estos lazos históricos que unen al Perú con México", sostuvo.