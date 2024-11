Si Dina Boluarte no accedía a la presidencia la situación del país sería mucho peor, dice ministro Manero

En entrevista con Exitosa, el ministro Ángel Manero señaló que en caso Dina Boluarte no hubiera accedido a la presidencia, la situación del país se hubiera tornado muy complicada. Por otro lado, resaltó, entre otros, el impulso a la infraestructura agraria que realiza su gestión.

"Si la presidenta no hubiera accedido a la sucesión constitucional, el país hubiera entrado en caos. Esta situación hubiera sido muchísimo peor. (...) Yo no he visto ningún Gobierno como este, en el sentido de promover la infraestructura a este nivel", dijo el titular de Desarrollo Agrario y Riego.

PODER DISCIPLINA

Respecto al alto nivel de desaprobación que tiene el Gobierno, indicó que responde a las acciones que desarrollan para "poner disciplina". Reiterando lo señalado por otros funcionarios, que no se permitirá ningún tipo de acto violento, ni de cierre de carreteras, ni de marchas violentas.

"La Gestión presidencial tiene un componente alto de poner disciplina. El Perú es como un país adolescente, acá todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana (…) no se va a permitir bloqueo de carreteras, ni ninguna marcha violenta. Hay que reconocer a este Gobierno, que asume el costo político de poner orden", agregó.