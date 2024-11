Raúl Pérez Reyes sobre teletrabajo durante APEC: Es voluntario, no es que se esté obligando

En entrevista con RPP, Raúl Pérez Reyes, ministro de Transportes y Comunicaciones, señaló que el teletrabajo que dispuso el Poder Ejecutivo para los días 11, 12 y 13 de noviembre por el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) es en realidad voluntario, por lo que cada empresa al final decidirá si acata o no la medida.

"El teletrabajo es voluntario, no es que se esté obligando. Será voluntario solo para algunas entidades del Estado (…) cada empresa decidirá, esto es para evitar que cualquier problema vinculado al paro que se ha anunciado y creemos no tendrá efecto, pero para que no se generen las incomodidades de desplazamiento de trabajadores", afirmó.

RECONOCIÓ INCOMODIDADES

El funcionario dijo también que el cierre de las principales calles y avenidas de nuestra capital es por la seguridad de las decenas de invitados al evento internacional, que ya comenzaron a llegar a la ciudad de Lima. Por otro lado, Pérez-Reyes Espejo reconoció las incomodidades que esta medida genera en cientos de ciudadanos.

"Tener a estos 21 dignatarios tan importantes del mundo pues genera la necesidad de tener un nivel de seguridad altísimo y eso implica (…) cerrar las calles donde se dará el evento como San Borja y San Isidro. Pedimos la comprensión de los ciudadanos, sabemos que esto genera incomodidades, pero es lo único que podemos hacer", manifestó.