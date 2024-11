Alejandro Cavero rechaza moción de vacancia contra Dina Boluarte: "Me parece irresponsable"

El congresista y tercer vicepresidente de la Mesa Directiva, Alejandro Cavero, se pronunció tras conocerse que la parlamentaria Susel Paredes viene recolectando firmas para presentar una nueva moción de vacancia presidencial contra Dina Boluarte.

En declaraciones para Canal N, el también legislador de Avanza País rechazó cualquier intento de sacar, en estos momentos, a Boluarte Zegarra y calificó de "irresponsable" la iniciativa de su colega.

"En este momento no es conveniente para el país, me parece irresponsable, me parece sumar a la ola de inestabilidad que se está buscando sembrar", señaló Cavero Alva.

CUESTIONA A SUSEL PAREDES

Asimismo, el congresista cuestionó que sea la parlamentaria Susel Paredes la promotora de este moción y le recordó su férrea defensa al expresidente Pedro Castillo: "Yo recuerdo que fue la congresista Susel Paredes la que dijo que el señor Pedro Castillo no era incapaz moral y cuestionaba profundamente la figura misma de la vacancia", sostuvo.