Ollanta Humala EN VIVO: Rocío Calderón confiesa apertura de “cuenta” a pedido de Nadine Heredia

ACTUALIZACIÓN

1:15 p.m.

La Procuraduría inicia sus preguntas.

12:20 p.m.

El exjefe de Estado, al ser consultado sobre la financiación de su campaña de 2006, sostuvo que desconocía dicha información, alegando a que como era candidato y no manejaba esos datos.

12:10 p.m.

El fiscal Germán Juárez interroga a Ollanta Humala. La defensa legal del exmandatario indica que su representado no responderá ninguna pregunta relacionada a las agendas de Heredia tras considerarlas una prueba ilegal.

11:59 a.m.

Ollanta señala que ni él ni su esposa tienen relación con la compra de una vivienda de Rocío Calderón.

11:30 a.m.

El exmandatario sostiene que la Fiscalía considera que el Partido Nacionalista fue creado “para delinquir”.

11:20 a.m.

El expresidente asegura que ningún testigo ha afirmado en el juicio que su campaña haya recibido dinero de Venezuela.

“Quiero hacer ver que ninguna de las imputaciones de la Fiscalía, con respecto a la colocación de dinero de Venezuela, ha sido probada”.

11:00 a.m.

Inicia la declaración del exjefe de Estado.

9:40 a.m.

Rocío Calderón Vinatea, amiga de Nadine Heredia, reconoce que abrió una cuenta a pedido de la exprimera dama con el objetivo de recibir aportes para la formación del Partido Nacionalista al ser cuestionada por el fiscal Germán Juárez.

"(Usted nos ha mencionado de una cuenta que aperturó o que abrió donde se habrían hecho depósitos de Caisamar, eso es lo que nos ha dicho, ¿correcto?) Apertura de una cuenta efectivamente y en los términos que les he mencionado hace un momento. (¿A mérito de qué usted abre esa cuenta en el BCP?) Como lo he referido hace un momento, Nadine me solicitó que se pudieran hacer algunos aportes en mis cuentas para la formación y concreción del Partido Nacionalista. Yo decidí aperturar una cuenta para que no hubiera ningún tipo de confusión con mis ingresos personales frente a los aportes que se pudieran dar. Y como le he mencionado también, en el marco de esta relación de confianza, nunca hubo una duda de que estos aportes pudieran ser válidos y fiables. Aperturé la cuenta en el banco de crédito, se hicieron los aportes y luego se entregó el dinero que se depositó en esa cuenta.", dice en la audiencia.

NOTA ORIGINAL

El expresidente Ollanta Humala tiene previsto declarar hoy en calidad de acusado en la recta final del juicio en su contra vinculado con los presuntos aportes de Odebrecht al caso Lava Jato para sus campañas presidenciales de 2006 y 2011.

