Edwin Martínez sobre delincuencia en el Perú: “Se ha acrecentado por la llegada de extranjeros”

Durante los últimos años la inseguridad ciudadana en el Perú se ha incrementado exponencialmente. Ante esta situación, el congresista no agrupado, Edwin Martínez, aseguró que este problema se debe a la llegada de extranjeros al territorio nacional.

De igual manera, el legislador precisó que Migraciones no ha hecho los trabajos necesarios para controlar el flujo de los ciudadanos de otro país, es por ello que día a día se registran casos de criminalidad.

“Migraciones no ha tenido una verdadera política para poder permitir y no permitir el ingreso de extranjeros al Perú (…) No tienen la firme decisión de entender que esta ola delincuencial se ha acrecentado con la llegada de tanto extranjero, sobre todo venezolanos”, enfatizó.

NO HAY MILITARES PARA CUIDAR LAS FRONTERAS

Ante el ingreso ilegal de extranjeros al Perú, Edwin Martínez sostuvo que no existen miembros de las Fuerzas del orden en las fronteras del país, es por ello, que se tiene un aumento de extranjeros ilegales. “Aquí ingresa el extraño como si fuera su casa porque no tenemos un verdadero control migratorio legal e ilegal”.