Acuña descarta reelección en La Libertad y cuestiona la labor de congresistas

César Acuña, gobernador de La Libertad y líder del partido Alianza para el Progreso (APP), ha descartado una nueva candidatura regional en las próximas elecciones de 2026, tras haber sido impulsor de una reforma que permite la reelección de autoridades. Durante la inauguración de un centro educativo, aprovechó para lanzar duras críticas hacia los congresistas de su región, a quienes señaló de no trabajar por el desarrollo de La Libertad.

ACUÑA DEFIENDE SU GESTIÓN

En un evento de inauguración del Centro de Educación Básica Especial y Habilidades Diferentes (CEBE) El Porvenir, César Acuña reafirmó que no buscará nuevamente el cargo de gobernador en 2026. “Esta es la última vez que estoy postulando”, declaró, recordando que ha sido dos veces alcalde, congresista y gobernador, y que el próximo mandatario regional tiene el reto de “superar su gestión”.

Acuña también se pronunció sobre las críticas recibidas en relación con sus viajes al extranjero, señalando que sus opositores no comprenden el valor de estas visitas para su gestión. “Estoy poniendo alma, corazón y vida en la gestión. Ya no puedo ir a Dubái porque los amigos de la competencia se enojan. Son envidiosos, pues, no tienen para su pasaje”, respondió en tono desafiante.

DURAS CRÍTICAS A LOS CONGRESISTAS DE LA LIBERTAD

El gobernador de La Libertad también cuestionó el trabajo de los congresistas de la región, calificando a seis de los siete representantes como ineficaces. Según Acuña, el único congresista que aprueba es Diego Bazán, de Renovación Popular, a quien destacó por su compromiso con la región y su disposición a trabajar junto a las autoridades locales.

Incluso Magaly Ruiz, de Alianza para el Progreso, y Héctor Acuña, hermano del gobernador, no se salvaron de las críticas. El gobernador señaló que los parlamentarios no han cumplido con su labor de gestionar y aportar al desarrollo de la región, dejando claro que su evaluación de los congresistas es negativa. Acuña enfatizó la necesidad de mayor compromiso en el Congreso para cumplir con los proyectos que La Libertad necesita.

SE LANZA FLORES

Antes de finalizar su mandato, César Acuña aseguró que cerrará el año 2024 con 200 obras que beneficiarán a las 12 provincias de La Libertad. Según el gobernador, estos proyectos están enfocados en mejorar la calidad de vida de los pobladores de la región. Esta afirmación refuerza su mensaje de que su gestión dejará un “punto de quiebre” para futuras administraciones, subrayando el reto que tendrán sus sucesores para mantener el ritmo de desarrollo en La Libertad.