Patricia Chirinos llama "incapaz" a Dina Boluarte: "Aquí gobierna un Boluarte, pero es el señor Nicanor"

La congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, anunció este miércoles que presentará su renuncia a la bancada del tren, tal como hizo el mes pasado, de la misma forma que renunció el mes pasado al partido.

En entrevista para Willax TV, la legisladora señaló, sin dar mayores explicaciones, que "en los próximos meses" hará oficial su salida de dicha agrupación y aseguró que "no hay marcha atrás" en su decisión.

"Estoy todavía en la bancada de Avanza País y en los próximos meses ya voy a renunciar y ahí tomaré una decisión. Voy a renunciar a la bancada porque al partido ya lo hice. Eso ya no tiene marcha atrás", dijo.

SOBRE DINA BOLUARTE

En otro momento de la entrevista, Chirinos Venegas aprovechó para dirigirse a la presidenta Dina Boluarte, a quien calificó de "incapaz" y aseguró que el único Boluarte que gobierna el país es su hermano Nicanor.

"Señora Boluarte, usted no gobierna. Aquí gobierna un Boluarte, pero no es la señora Dina, es el señor Nicanor. La señora Dina, ha demostrado al país entero que es una incapaz, nunca ha sido líder, no ha sido líder vecinal siquiera y no ha sido líder política", sostuvo.