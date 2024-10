Norma Yarrow cuestiona moción de vacancia contra Dina Boluarte: "Ahora no es el momento"

La congresista de Renovación Popular, Norma Yarrow, se pronunció tras el anunció del parlamentario Jaime Quito, de la Bancada Socialista, quien adelantó que presentará una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte.

En declaraciones a la prensa, la legisladora, pese a que considera que la gestión de la mandataria y sus ministros es "pésima", cuestionó este nuevo intento de querer vacar a Boluarte Zegarra, asegurando que "no es el momento" para ver ese tema.

"Ahora no es el momento. No estamos de acuerdo con la actuación de la presidenta. Sí, es claro que tienen pésima gestión sus ministros, no están cumpliendo con los plazos (...) Puedes tener las firmas, puedes presentarla (la vacancia), pero lo único que vas a hacer es exponerte a una votación que no vas a tener porque se necesitan 87 votos", dijo.

SOBRE CUMBRE APEC

En ese sentido, Yarrow Lumbreras precisó que el éxito de la cumbre APEC en nuestro país, no solo es de interés del Congreso y el Gobierno, sino de todo el país, por tal motivo, consideró inoportuno que se pretenda vacar a la dignataria en estos momentos.

"Tenemos tiempos fuertes. Tenemos APEC que no es un tema que le interese solamente al Congreso o la Presidencia, es un tema que le interesa al país en general. Presentar ahora una moción de vacancia, ¿Para qué? (...) Dina se va ir en cualquier momento, puede ser con una moción de vacancia, que no creo que se logren los votos, y puede ser el caso de que ella renuncie. Hay muchas alternativas, ¿Es insostenible el Gobierno? Lo es", sostuvo.