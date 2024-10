Alberto Otárola sobre Vladimir Cerrón: No se pudo lograr su captura por fuga de información

En entrevista con Canal N, el ex primer ministro Alberto Otárola aseguró que durante su gestión se realizaron contantes operativos para capturar a Vladimir Cerrón. La Policía Nacional lograba información sobre la ubicación del prófugo y cuando iban a intervenir escapaba, aparentemente había filtraciones.

“Yo he visto el esfuerzo de la Policía de implementar unos operativos para la captura de esta persona. Pero, también he visto que había en algún momento cierto tipo de fuga de información. La verdad que eso se tendrá que investigar en su momento”, declaró el exjefe del Gabinete Ministerial.

CONDOMINIO DE ASÍA

Uno de esos operativos que menciona Otárola Peñaranda es el que se desarrolló en el condominio Mikonos, en el distrito de Asia, Cañete, donde fue visto el vehículo de la presidenta Dina Boluarte. En ese caso una aparente ‘fuga’ de información, evitó que el líder de Perú Libre sea detenido.

“Sí, está la famosa historia del sur del país. Fue un operativo que no pudo llevarse a cabo, porque hubo, aparentemente, una filtración de la información. Ahora, yo no sé si esté señor está en el Perú, porque actúa con total impunidad y no puede ser ubicado por la Policía Nacional”, mencionó.