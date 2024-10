Vladimir Cerrón afirma que presidencia de Dina Boluarte terminaría entre abril y julio del 2025

En una entrevista por escrito con el programa Cuarto Poder, el prófugo de la justicia y líder del partido político Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas, cuestionó a la presidenta Dina Boluarte Zegarra e incluso pronosticó que el fin de su gobierno sería el próximo año.

"Boluarte es la expresión material y espiritual de la traición, del oportunismo, del egocentrismo y, a la vez, de una mezcla de soberbia con mediocridad. No encuentro ningún valor en su persona (…) Su salida está prevista entre abril y julio del próximo año", indicó.

ACTIVIDAD PELIGROSA

Cerrón Rojas, condenado a 3 años y 6 meses de prisión por el delito de colusión por el caso Aeródromo Wanka, dijo también que no recibe protección del Gobierno como muchos especulan y que no mantiene “ningún tipo de contacto” con la jefa de Estado.

"No me preocupa que especulen, pero sí el hermetismo de la señora Boluarte, quien no ha dado detalles convincentes de la razón de su estadía en el mencionado condominio (Mikonos) en Cañete, lo que infiere que ahí se realizó una actividad mucho más peligrosa”, agregó.