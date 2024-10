PPK: Poder Judicial excluyó al chofer del expresidente Kuczynski del caso ‘Odebrecht’

El Poder Judicial archivó en primera instancia el caso en contra del chofer del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), José Luis Bernaola, por lavado de activos y organización criminal por presuntamente haber recibido pagos ilícitos de Odebrecht en el marco del caso Lava Jato.

El juez de investigación preparatoria, Jorge Chávez Tamariz, dictó dicha resolución este jueves 24 de agosto tras el pedido de sobreseimiento de estos delitos que presentó la defensa legal de Bernaola.

El magistrado recordó en la audiencia virtual que la defensa del chofer del expresidente presentó dicho recurso alegando que no existían pruebas suficientes para imputar a su representado de haber recibido pagos que ascenderían a US$10.620,70, entre enero y abril del 2017.

“No se ha demostrado, menos advertido de las declaraciones o actuaciones, que tuviera conocimiento de estructuraciones financieras como actos complejos, y de actuaciones nacionales o internacionales, que le competen al acusado Kuczynski Godard”, indicó el juez.

¿PEDIRÁ REPARACIÓN CIVIL?

En diálogo con RPP, el abogado de Bernaola, Julio Midolo, explicó que, a raíz de la resolución del juez, su representado ya no tendrá que pasar a un juicio oral para que se determine si es o no es responsable.

“Lo que ha señalado (el magistrado) es que la Fiscalía no tenía argumentos suficientes para solicitar una pena de 11 años y seis meses contra el señor Bernaola y, como consecuencia de esto, el señor Bernaola ya no tiene que pasar a un juicio oral para que se resuelva si es o no es responsable”, sostuvo.

El letrado no descarta que su patrocinado solicite una reparación civil, haciendo alusión a los perjuicios que habría sufrido en este proceso.

“Yo creo que definitivamente sí (se debe pedir reparación civil), se le ha perjudicado al señor y hay un perjuicio económico, moral, personal y familiar, que en su oportunidad debe ser resarcido por el Estado”, subrayó.