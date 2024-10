Premier Adrianzén sobre actitud de Boluarte con la prensa: "No sentí que haya sido prepotente"

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se pronunció respecto a los cuestionamientos contra la presidenta Dina Boluarte, por su actitud prepotente para responder a los medios de comunicación el día de ayer en conferencia de prensa.

Tras finalizar la sesión de la PCM, el jefe del Gabinete Ministerial negó que la jefa de Estado haya tenido dicha actitud con la prensa y cuestionó a los periodistas por no "aprovechar" la oportunidad de hacer más preguntas a la mandataria.

"¿Por qué no declara la presidenta? Ayer, lo hizo, pero no nos satisfacemos con nada. Yo la he visto muy bien, no sentí en ningún momento que haya sido ella prepotente ni mucho menos (...) Cuando ella da estas oportunidades de poderse enfrentar a la prensa, creo que es momento para aprovechar la oportunidad. Creo que ayer hemos perdido una brillante oportunidad para hacerle más preguntas y para tener más información", dijo.

SOBRE CASO "COFRE"

Asimismo, Adrianzén Olaya justificó que Boluarte se negara a responder sobre su presunta visita al condominio donde se realizó un operativo para capturar al prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón. Al respecto, el premier indicó que la presidenta no pueda dar esa información por "razones de seguridad".

"¿Qué no les gustó? ¿Qué no responda sobre lo que había estado haciendo en el sur? Lo he dicho hace un momento, son razones de seguridad las que impiden que la presidenta diga donde va, a que hora va, con quien va. Ya den vuelta a la página de eso. Fue absolutamente clara diciendo que ella no encubría a nadie y que en el 'cofre' presidencial solo viaja ella (...) Eso lo está investigado en la Fiscalía y ustedes dale que dale con la cantaleta", sostuvo.