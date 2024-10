Premier Adrianzén descarta haber presentado su renuncia: "La presidenta tampoco me la ha pedido"

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se pronunció sobre los rumores sobre su presunta salida del cargo, como parte de presuntos cambios que realizaría la presidenta Dina Boluarte en el Gabinete Ministerial.

En conferencia de prensa, el primer ministro descartó haber presentado su renuncia al cargo y aseguró que la jefa de Estado tampoco le ha pedido que de un paso al costado.

"No he presentado mi renuncia, la señora presidenta tampoco me la ha pedido, pero me da pie para hacer un comentario [...] yo lamento profundamente que estos comentarios malintencionados se estén gestando desde un sector perverso [...] hay un ánimo de desestabilizar el gobierno", dijo.

SOBRE PARO NACIONAL

Asimismo, Adrianzén Olaya señaló que más del 98% de las movilizaciones se han desarrollado sin problemas y en un ambiente pacífico: “Esto dice que los peruanos aprendemos de las lecciones. Hemos entendido que tenemos un irrestricto derecho a la protesta, que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte garantiza de manera absoluta el derecho a la protesta”, sostuvo.