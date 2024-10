Fernando Rospigliosi denuncia trasfondo político en el paro de transportistas

El congresista de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, se pronunció en contra del paro de transportistas que se llevará a cabo este miércoles 23 de octubre. Durante una rueda de prensa, el parlamentario aseguró que este paro tiene un carácter político y que no responde a reclamos específicos por parte del gremio de transportistas.

Rospigliosi fue enfático al señalar que detrás de este paro se ha identificado la participación de dirigentes políticos que, según él, se oponen al estado de derecho y a la democracia en el país.

"Decir que resuelvan el problema de la inseguridad no tiene sentido. Claramente es un paro político que busca crear más inestabilidad en el país. No hay un objetivo concreto en el paro", afirmó el legislador. El parlamentario criticó que el paro busca paralizar Lima, no por la falta de atención a sus demandas, sino por intereses políticos que intentan desestabilizar al gobierno.

Rospigliosi también abordó el tema de los cuestionamientos hacia el ministro del Interior y las demandas de su renuncia. Aunque reconoció la necesidad de ajustar las estrategias de seguridad, señaló que realizar cambios antes de la cumbre APEC podría generar aún más inestabilidad en el país. En ese sentido, sugirió que el debate sobre el cambio de autoridades se postergue hasta después del evento internacional.

SOBRE LA INVITACIÓN A BOLUARTE

En cuanto a la invitación que recibió la presidenta Dina Boluarte por parte de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Rospigliosi resaltó que la mandataria tiene la prerrogativa de decidir si asiste personalmente o si la comisión acude a Palacio de Gobierno. En relación al caso "Cofre", recomendó que la presidenta aclare cualquier duda o inquietud de manera directa para evitar la propagación de rumores y sospechas.