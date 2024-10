Susel Paredes presenta denuncia contra rectora de San Marcos: “A los estudiantes se les respeta”

Luego de que el último jueves se registrara una serie de enfrentamientos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la congresista Susel Paredes, presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra la rectora Jeri Ramón por la agresión que sufrieron los estudiantes.

En declaraciones, Paredes Piqué indicó que los universitarios fueron maltratados como si fueran criminales, en la búsqueda de que puedan declarar las elecciones de autoridades nula.

"He presentado una denuncia porque a los estudiantes se les respeta, no se les trata como delincuentes. La demanda de toda la comunidad universitaria es la nulidad total de las elecciones, que están viciadas. Ante estos hechos, me acerqué para defender los derechos de los estudiantes, que en este momento están reunidos en una asamblea. Voy a respetar que ellos continúen tomando sus decisiones”, enfatizó la parlamentaria.

INFLITRADOS EN LA TRIFULCA QUE SE GENERÓ

Jeri Ramón confesó que en medio de la trifulca que se generó en la casa de estudios, hubieron personas ajenas a la San Marcos que agredieron a los estudiantes, por lo que espera el pronto esclarecimiento de todos los hechos.

"En San Marcos hay terceros, lo que yo le pedí al jefe de seguridad es que a todos los terceros los tenga para que trabaje, incluso de amanecida. Esa es la verdad, y que refuerce", declaró durante una sesión extraordinaria del Consejo Universitario”, mencionó.