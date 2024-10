Dina Boluarte: No vamos a ceder un milímetro ante la delincuencia, sus horas están contadas

La presidenta Dina Boluarte destacó el trabajo que desarrolla la Policía Nacional del Perú (PNP) en la lucha contra la delincuencia, y el éxito que tienen los operativos, como "Amanecer Seguro", "Retorno Seguro" y "Plan Génesis", en respuesta al estado de emergencia.

“Se que esta situación no es fácil, es compleja, pero vamos a ganar la batalla. No vamos a tener piedad con aquellos que se atrevieron a derramar la sangre de nuestros compatriotas. No vamos a ceder un milímetro ante la vil delincuencia, sus horas están contadas”, expresó a Canal N.

ESFUERZO COLECTIVO

Asimismo, la jefa de Estado volvió a hacer un llamado a la unidad de todos los peruanos, señalando que juntos podemos superar cualquier adversidad que se nos presente, y destacando que la batalla contra la delincuencia que vivimos se ganará mediante un esfuerzo colectivo.

Boluarte Zegarra hizo estas declaraciones durante la inauguración del certamen Perú Travel Mart, donde precisó que han llegado al país hasta el momento 2.4 millones de turistas, y que podríamos cerrar el 2024 alcanzando la cifra de 3,5 millones de visitantes.