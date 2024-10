Waldemar Cerrón critica modificaciones a ley de crimen organizado: “No estamos satisfechos”

El segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, expresó su descontento con las recientes modificaciones a la ley de crimen organizado aprobadas en primera votación.

Con 81 votos a favor, 23 en contra y 8 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó la modificación en medio de controversias. Para Cerrón, algunos congresistas que piden la derogación de la ley buscan generar "caos en el país".

"Yo no escuché que más que un sector de congresistas, que se habían aprendido un formato, que quieren la derogatoria y el caos en el país. No tiene sentido (...) Nosotros (no estamos satisfechos) porque no se ha considerado un elemento fundamental que es la cadena de valor económico ilegal", declaró.

PIDE MÁS ACCIONES

El congresista de Perú Libre destacó que el combate al crimen organizado es una demanda urgente de la ciudadanía, especialmente de comerciantes y transportistas, quienes claman por una respuesta efectiva y ordenada.

Asimismo, Cerrón señaló que para enfrentar el crimen organizado se necesitan acciones concretas más allá de simples normativas.