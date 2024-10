Adrianzén sobre ministro Santiváñez: “No se ha tocado el tema de la renuncia de ningún miembro del Gabinete”

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, sostuvo que los resultados de la declaración del estado de emergencia en 13 distritos de Lima y uno en el Callao “son buenos”, pero que “no son los mejores”.

“Sí se están dando los resultados, lo que pasa es que estos resultados son progresivos, nosotros quisiéramos entregar muchos mayores resultados, pero yo creo que los resultados se pueden ver por cómo han decrecido (casos de criminalidad), yo no creo que la cifra se esté desbordando como en algunas ocasiones he escuchado. Lo dije ayer y lo repito hoy, los resultados son buenos, pero no son los mejores”, sostuvo el premier, quien fue consultado por los más de 20 muertos que se han reportado en pleno estado de emergencia.

POSIBLE RENUNCIA DEL MINISTRO DEL INTERIOR

Adrianzén sostuvo que en el Consejo de Ministros del pasado miércoles 16 de octubre no se abordó el tema de una posible renuncia del titular de la cartera del Interior, Juan José Santiváñez.

“No se ha tocado el tema de la renuncia de ningún miembro del Gabinete. Lo digo en especial del ministro del Interior, tampoco se ha hablado del tema”, señaló en una conferencia de prensa.

Sobre la captura de Iván Quispe Palomino, el premier respaldó la versión expuesta por el ministro del Interior con respecto al “número de requisitorias vigentes” que tendría este sujeto.

“Hemos escuchado que algunos dicen que en el 2006 se había retirado, eso no es exacto, tenemos requisitorias del año 2016 y es precisamente por la que ese le está deteniendo a este delincuente terrorista. Se le ha hecho la consulta dactilar, el reporte del registro nacional de identificación y estado, estado civil, se ha presentado el número de requisitorias vigentes. Esto ha sido remitido el día de hoy, el día de hoy 16 de octubre”, indicó.