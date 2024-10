Congreso aprueba modificación a la ley de crimen organizado

En primera votación el Pleno del Congreso aprobó el texto sustitutorio que modifica la ley N° 32108, definiendo con mayor precisión el crimen organizado. La votación tuvo 81 votos a favor, 23 en contra y 8 abstenciones.

Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Renovación Popular, Acción Popular y Somos Perú votaron en bloque a favor. En contra, Juntos por el Perú-Voces por el Pueblo, el Bloque Democrático Popular y la Bancada Socialista. Algunos votos en contra y abstenciones fueron de Podemos Perú, Perú Libre, el Bloque Magisterial y Avanza País.

Además, el Congreso aprobó la exoneración de la segunda votación. El proyecto deberá ser sometido a una segunda votación en siete días calendario, siguiendo el procedimiento establecido.

ALLANAMIENTOS

El dictamen aprobado especifica que durante los allanamientos se adoptarán medidas para preservar la integridad las personas presentes. Además, se establece que el registro e incautación se realizará con o sin la presencia del investigado, garantizando la participación obligatoria de un abogado de la defensa pública.

“Si el investigado está presente y manifiesta su deseo de contar con su abogado defensor particular, ello no suspenderá la ejecución de la orden judicial, la misma que continuará ejecutándose con la presencia del abogado de la defensa pública hasta que se haga presente en el lugar el abogado defensor particular del investigado”, se lee.