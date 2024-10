Ministro Santiváñez responde a Pedro Yaranga: "Lo que opine me tiene sin cuidado"

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se pronunció tras las recientes declaraciones del experto en terrorismo, Pedro Yaranga, respecto a la reciente captura de Iván Quispe Palomino, sindicado por el Mininter como número dos de Sendero Luminoso.

En declaraciones para Canal N, el titular de la referida cartera ministerial rechazó los cuestionamientos de Yaranga y señaló que "le tiene sin cuidado" la opinión del experto sobre esta reciente detención.

"Simplemente, lo que opine el señor Yaranga, a mí me tiene sin cuidado. Yo respondo a los mandatos judiciales vigentes, que ordenan poner a disposición de una persona. Yo no desestimo que el señor sea un experto, pero no respondo a las preguntas de los expertos, respondo a la información que la Policía Nacional a mí me proporciona", dijo Santiváñez.

¿QUÉ DIJO PEDRO YARANGA?

Tras tomar conocimiento sobre la captura de Quispe Palomino, el especialista en temas de terrorismo negó que el sujeto capturado sea el número 2 de Sendero Luminoso y calificó como una "patinada" el anuncio de Santiváñez.

“Iván Quispe Palomino, es hermano menor de los Quispe Palomino, pero retirado de la organización terrorista MPCP hace años. Se retiró junto a su hermana Melania Quispe Palomino. Es falso que sea el número 2 de la organización”, publicó en su cuenta de X.