Alejandro Toledo y caso Interoceánica: PJ dictará sentencia el lunes 21 de octubre

Luego de los alegatos de los acusados y conclusión de juicio oral, el Poder Judicial anunció que el adelanto de fallo contra el expresidente Alejandro Toledo y otros por caso Interoceánica Sur se dará a conocer este lunes 21 de octubre desde las 2:00 p.m.

ACTUALIZACIÓN

10:28 a.m.

“Yo soy inocente, nunca hice ningún arreglo con el señor Barata, mucho menos con el señor (Josef) Maiman”, exclamó, enfatizando que “tiene un cuadro de salud muy complicado”.

10:19 a.m.

“El señor Maiman ya sé que es un gánster a nivel internacional con corbata y avión propio, se acercó a nosotros, quiero que ustedes sepan que tenemos la ruta del dinero que surgió de la complicidad de Odebrecht con la organización del señor Maiman y ha hecho lo mismo en varios países de América Latina y en 4 países de Europa del Este”, agregó.

10:17 a.m.

"Voy a hacer una confesión, espero que mis exministros me perdonen (…) yo quería implementar un programa Juntos para los más pobres que consistía en entregar 100 soles con la condición de que vacunen a sus hijos y que vayan a la escuela”, pero que el exministro Pedro Pablo Kucynski “fue influenciado por sus viceministros” y se opuso, destacando que pidió que se retire.

10:10 a.m.

El expresidente toma la palabra y sostiene que “hasta este instante no entiendo por qué estoy involucrado en esto. Sé que fue por un idealismo que no me arrepiento".

NOTA ORIGINAL

El Poder Judicial continúa este miércoles 16 de octubre con el juicio oral contra el expresidente Alejandro Toledo (2001 - 2006) por el Caso Interoceánica Sur.

Se espera que en esta audiencia se escuchen las últimas palabras del acusado ante los jueces y la sentencia, la cual puede ser de una condena de hasta 20 años y 6 meses para el exjefe de Estado por haber recibido más de 30 millones de dólares como coima de Odebrecht o su absolución y libertad.