Arturo Alegría sobre terrorismo urbano: "Una ley por más buena que sea no es mágica"

El congresista de Fuerza Popular, Arturo Alegría, se pronunció sobre la polémica por el proyecto de ley que tipifica como "terrorismo urbano" delitos graves como la extorsión y el sicariato, entre otros.

En entrevista para el diario Expreso, el parlamentario fujimorista aclaró que el proyecto de ley, en caso de ser aprobado, no solucionará el grave problema de inseguridad ciudadana que aqueja la ciudadanía.

“Un proyecto de ley por más bueno que sea o que tenga una connotación un poco más situacional vaya a ponerle punto final a la delincuencia, eso es una premisa muy equivocada. Una ley no es mágica que se aprueba y ya no hay terrorismo urbano ni delincuencia, eso no va a pasar”, dijo.

REFORMAS

Asimismo, Arturo Alegría señaló que para combatir la criminalidad en el país, el Poder Ejecutivo debe impulsar algunas reformas en el sistema de justicia y en materia de seguridad ciudadana.

“El Ejecutivo tiene que ponerse a trabajar en una reforma que involucre tres aspectos fundamentales. El primero es una reforma integral del sistema de justicia, el segundo reforma del sistema penitenciario y el tercero es que todo este trabajo lo tienen que hacer a través del Consejo por la Reforma de Justicia”, sostuvo.