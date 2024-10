Patricia Chirinos sobre sus viajes a EE.UU. y Ecuador: "El Congreso no me ha dado ni un sol"

La congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, se pronunció sobre las críticas a su persona, tras haber realizado viajes a Estados Unidos, donde hizo campaña por Donald Trump, y a Ecuador, donde concedió una entrevista y señaló que el Congreso "corrige" a Dina Boluarte cuando "se le escapa su vena izquierdista".

En declaraciones a la prensa, la parlamentaria de la bancada del tren aseguró que los gastos de sus viajes corrieron por su propia cuenta, descartando así que los viáticos salieron de los fondos del Legislativo.

"Los viajes han sido pagados por mi persona, nadie me ha solventado los viajes, el Congreso no me ha dado un sol, han sido una inversión mía que estoy haciendo porque estoy muy preocupada por el país y por toda la región", dijo.

INVITACIÓN DE ORGANIZACIONES

Asimismo, Chirinos Venegas descartó que haya ido de vacaciones a los referidos país e indicó que fue invitada por organizaciones que trabajan con políticos de derecha: "Yo no he ido a vacacionar a otros países, yo he ido invitada en Miami por [...] fundaciones que trabajan con gente de derecha", sostuvo.