Congresista Jorge Montoya tajante: De ninguna manera se va a derogar ley de crimen organizado

Este mediodía, el legislador Jorge Montoya se refirió nuevamente a la cuestionada Ley de crimen organizado (Ley 32108) señalando de manera categórica que no la piensan derogar, y en todo caso solo podrían realizarle algunas "mejoras" a la norma.

"No había ningún reclamo de base social, no había ninguno. No se puede pelear contra la criminalidad haciendo huelgas. Eso no tiene sentido bajo ningún punto de vista”, manifestó el congresista de Honor y Democracia en entrevista con RPP.

AMENAZAS

“Tampoco se puede pedir que se derogue una ley para que dejen la huelga porque no les gusta. Y se lo dije: eso no va a suceder porque no lo vamos a hacer. Vamos a mejorar la ley, sí, pero no la vamos a derogar de ninguna manera", agregó.

Finalmente, ante los cuestionamientos indicó que ha estudiado muy bien los alcances de la ley 32108 y considera que es adecuada para este tiempo. Señaló que recibe amenazas desde hace cuatro días por las declaraciones que ha hecho a favor de esta norma.