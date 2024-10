Presidenta Dina Boluarte pide dejar atrás las diferencias y unirnos para erradicar la delincuencia

La presidenta Dina Boluarte Zegarra pidió hoy a los peruanos dejar atrás las diferencias que nos separan y buscar la unión, con la finalidad de erradicar la delincuencia que azota al país. Fue durante la ceremonia de lanzamiento de convocatoria al programa Beca 18.

"Y unidos también todos los peruanos que anhelamos la paz y un Perú más seguro. Es momento de dejar atrás las diferencias, y unirnos en un solo objetivo: proteger a nuestros ciudadanos y erradicar la delincuencia. Esta es otra meta que tenemos, y la vamos a lograr", señaló.

CRIMINALES TRAS LAS REJAS

Dijo también que es importante que la ciudadanía denuncie los actos criminales y que no se debe simpatizar con personas que buscan generar conflictos y caos en el país. Esto, supuestamente, en referencia a las distintas protestas realizadas estos días contra de su gobierno.

"Necesitamos tu apoyo, denunciemos la delincuencia, colaboremos con las autoridades, no más violencia, no más miedo. Los criminales tras las rejas. No le hagamos el juego a quienes quieren sembrar el caos. Somos un país maravilloso y tenemos que seguir adelante", agregó.