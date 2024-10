Congresista Montoya a dirigentes de transportistas: “yo no acepto matonerías ni amenazas, caraj*"

El congresista de Honor y Democracia, Jorge Montoya, protagonizó un tenso enfrentamiento con dirigentes de transportistas, luego de que estos presentaran sus demandas ante la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) por la creciente ola de extorsiones y crímenes.

Al finalizar la conferencia, Montoya se exasperó con los voceros del gremio y los acusó de utilizar un tono "amenazador" y "matonero". En un momento de tensión, el parlamentario incluso lanzó un insulto: "¡Carajo!", al tiempo que rechazaba los reclamos presentados.

Uno de los dirigentes intentó calmar la situación, recordándole a Montoya que había votado por él, pero el congresista respondió con mayor vehemencia, exigiendo respeto y defendiendo sus palabras.

RECLAMOS Y RESPUESTA DE LOS TRANSPORTISTAS

Los dirigentes de transportistas, que representan a gremios afectados por la inseguridad y extorsiones, no tardaron en responder al congresista, exigiendo que les mostrara respeto como representantes de la ciudadanía. "Respeta a la población. Somos la población. Usted es congresista y nos debe dar respeto", increpó uno de los líderes presentes.

Montoya, sin retroceder en su postura, insistió en que los dirigentes estaban mintiendo y presentando narrativas equivocadas. Aseguró que la ley que tanto criticaban no blindaba a nadie, y los acusó de prometer soluciones que no podrían cumplir. Pese a las peticiones reiteradas de los transportistas, Montoya continuó defendiendo su posición, afirmando que solo apoyaba lo que era "real" y no fantasías.