Congresista Ariana Orué denuncia ser víctima de reglaje: “tengo que usar chaleco antibalas en mi propio barrio”

La parlamentaria Ariana Orué (Podemos Perú) denunció ante el Congreso de la República ser víctima de “reglaje” tras iniciar su labor de fiscalización en el Callao.

La legisladora señala que se ha visto obligada a portar un chaleco antibalas en “su propio barrio”, algo que nunca había tenido que hacer.

“Porque yo vivo en un asentamiento humano y a partir de empezar una fiscalización, vengo siendo víctima de reglaje. Lo que no me permite realizar o en todo caso andar incluso hasta sin chaleco antibalas. Antes no me pasaba esto y ahora tengo que estar con el chaleco antibalas en mi propio asentamiento humano, en mi propio barrio”, dijo en instalaciones del Congreso.

FALLECIMIENTO ENRIQUE WONG

Como bien se recuerda, Orue Medina juró el pasado 26 de julio como congresista de la República para completar el periodo legislativo 2021-2026 en reemplazo del fallecido legislador Enrique Wong Pujada.

Wong Pujada dejó de existir a los 83 años, el último 13 de julio, tras una penosa lucha contra un cáncer de páncreas que padecía.