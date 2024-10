José Baella cuestiona a Dina Boluarte por hablar de "terrorismo de imagen": "No existe"

El general en retiro, José Baella, se pronunció sobre las nuevas y polémicas declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, quien alertó que su gobierno es víctima de una nueva amenaza a la que llamó "terrorismo de imagen".

En entrevista para Exitosa Noticias, el también exjefe de la Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE), cuestionó las expresiones de la mandataria, asegurando que no existe el "terrorismo de imagen", y que esto se trataría de un intento de victimización ante la alta desaprobación de su gobierno por parte de la población.

"No existe terrorismo de imagen. Lo que quiere (la presidenta) es victimizarse ante la situación en la que ella cree que constantemente es atacada e imagino que ha acuñado este término que en realidad no existe rutinariamente. Imagino que ella se lo imagina, o sus asesores se lo han dicho, que acuñe este término por cuánto es la única manera de contrarrestar el accionar de que la gente no está de acuerdo con ella.", dijo.

SOBRE ESTADO DE EMERGENCIA

En ese sentido, Baella cuestionó la inacción por parte del Ejecutivo y Legislativo ante la ola de extorsión y sicariato: "Están esperando que ocurra algo grave, así como en la época de terrorismo, que recién llegue un coche bomba para recién reaccionar", sostuvo.