Carlos Basombrío sobre Juan José Santiváñez: "El perfil del ministro es el ideal para el Congreso"

El exministro del Interior, Carlos Basombrío, se pronunció sobre los cuestionamientos contra el actual titular de dicha cartera, Juan José Santiváñez, debido al gran aumento de la extorsión y sicariato a nivel nacional.

En entrevista para Canal N, el extitular del Mininter señaló que Santiváñez tiene un perfil que es "ideal para el Congreso", por tal motivo, consideró que son pocas las probabilidades de que el Parlamento busque su censura.

"Me parece que el perfil del ministro es el ideal también para el Congreso. Vean su historia, su trayectoria, las cosas que está haciendo, me parece que es muy similar, en promedio, de lo que en el Congreso importa, que no son, creo yo, las mejores cosas", dijo.

SOBRE VLADIMIR CERRÓN

Asimismo, Basombrío habló sobre la situación del prófugo Vladimir Cerrón, quien acaba de cumplir un año desde que pasó a la clandestinidad y cuestionó la presunta implicancia de Santiváñez en los audios presentados por el capitán PNP Junior Izquierdo, donde el ministro habría confirmado que el vehículo presidencial llamado "cofre" habría sido utilizado en beneficio de Cerrón para evadir a la justicia.