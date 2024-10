Vocero presidencial ratifica: Dina Boluarte no conoce al comediante Andrés Hurtado “Chibolín"

Esta tarde, en conferencia de prensa, Fredy Hinojosa, vocero del despacho presidencial, ratificó que la presidenta Dina Boluarte Zegarra no conoce a Andrés Hurtado por lo que jamás recibió alguna dádiva, regalos, ropa o relojes.

"La respuesta es un no rotundo. La presidenta de la República no conoce a la persona por la cual se me pregunta, el señor Andrés Hurtado “Chibolín”, manifestó a los periodistas el funcionario desde Palacio de Gobierno.

DESCARTA PROTECCIÓN

Respecto a Vladimir Cerrón Rojas, el vocero presidencial negó cualquier tipo de protección hacia el prófugo, resaltando que se elevó a 500,000 soles la recompensa por cualquier información que permita su ubicación y captura.

Finalmente, Hinojosa Angulo rechazó las versiones sobre la adquisición de un nuevo avión presidencial, dijo que solo se comprará aeronaves de transporte para aumentar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas ante emergencias.