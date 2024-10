Juan José Santiváñez sobre nuevo paro de transportistas: "El país no puede detenerse"

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se pronunció tras conocerse que gremios de transportistas evalúan realizar un nuevo paro, el cual se llevaría a cabo este jueves 10 de octubre.

En declaraciones a la prensa, el titular del Mininter señaló que desde el gobierno entienden la preocupación de los transportistas ante la ola de sicariato y extorsión que los azota, no obstante, indicó que "el país no puede detenerse".

“Entendemos la preocupación y no queremos ser en este caso ajenos a la preocupación que existe en la colectividad, pero el país no puede detenerse, el país no puede parar”, indicó Santiváñez.

RESULTADOS

Asimismo, Santiváñez destacó los esfuerzos que se vienen realizando en materia de seguridad ciudadana tras la declaratoria de emergencia en distritos de Lima y el Callao.

“Nosotros estamos trabajando, todos los días tenemos capturas, todos los días tenemos detenciones, todos los días la policía trabaja. Estamos en un esfuerzo desmedido, estamos dando resultados”, sostuvo.