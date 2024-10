Andrés Hurtado entregó regalos a Dina Boluarte, según Henry Shimabukuro: traje amarillo y otros

Henry Shimabukuro, exasesor del expresidente Pedro Castillo, quien es investigado por presuntamente financiar la campaña de Dina Boluarte, aseguró que Andrés Hurtado le ha dado diversos obsequios a la actual mandataria, entre los que destaca el traje amarillo con el que asumió el cargo de jefa de Estado.

No obstante, el empresario destaca que no solo se trató de esta prenda de vestir, sino también de otros “regalitos o detalles por asumir el cargo de presidenta”.

"Él (Andrés Hurtado) regalaba prendas y objetos para 'endulzar' a las personas. (…) Pero no solo el traje amarillo, sino también otras cosas como regalitos, detalles por asumir el cargo de la presidenta", dijo Shimabukuro en un reportaje de ATV.

Adicionalmente, sostuvo que la exasesora de Boluarte, Grika Asayag, reporta ingresos a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) lo cual coincidiría con las fechas en la que ‘Chibolín’ acudió a estas instalaciones.

“Esta señora o señorita que es de extrema confianza de la señora Dina Boluarte tiene ingresos a la DINI en varias ocasiones que coincide con la fecha cuando Andrés Hurtado estuvo en la DINI”, añadió.

TRAJE DEL 28 DE JULIO

Hace unas semanas, el programa 'Beto a Saber' también dejó entrever un presunto nexo entre ‘Chibolín’ y la mandataria. La diseñadora Maritza Espinoza, amiga del presentador de televisión, confirmó que le hizo el vestido que lució la jefa de Estado en las actividades de Fiestas Patrias del 2023.

"Yo no niego que no. Sí, yo la conocí el año pasado y fue para el 28 de julio", dijo en septiembre en Willax TV; no obstante, luego se negó a dar declaraciones sobre el polémico traje amarillo.