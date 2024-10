Diego Bazán califica de "populismo" propuesta de pena de muerte para casos de extorsión y sicariato

El congresista de Renovación Popular, Diego Bazán, se pronunció sobre el proyecto de ley impulsado por los parlamentarios Wilson Soto (Acción Popular) y Jorge Montoya (Honor y Democracia), para castigar con pena de muerte a los delincuentes que cometan delitos como sicariato y extorsión, entre otros.

En declaraciones a la prensa, el parlamentario señaló que, pese a que la mayoría de la población ve con buenos ojos implementar esta medida, es "imposible" que el Perú pueda aplicar pena de muerte, debido a los tratados a los que el país se encuentra adherido. Por tal motivo, calificó la propuesta de "populismo".

"El tema de la pena de muerte hay que tomarlo con cuidado. Algunos plantean ese tema, pero en realidad esto no es posible. No solo se trata de renunciar a la Corte IDH, el Perú ha firmado una serie de tratados, por lo menos siete tratados a los que tendría que renunciar y eso definitivamente no va ser posible al encontrarse atado de manos con este tema. Técnicamente es imposible plantear la pena de muerte y lo demás es populismo", dijo.

SOBRE "MARCHA POR LA PAZ"

Por otra parte, Bazán Calderón criticó duramente la denominada "marcha por la paz" anunciada por el ministro del Interior, Juan José Santiváñez: "Una marcha no soluciona los problemas por lo que hoy hay que ponerse a trabajar. Convocar a una marcha, desfile o cualquier tipo de cosas no resulta, no sirve para nada y es perder el tiempo", sostuvo.