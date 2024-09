Audio bomba: Elizabeth Peralta habría pedido separar investigación contra Joaquín Ramírez y Keiko Fujimori

Elizabeth Peralta, la suspendida fiscal especializada en lavado de activos por el caso Andrés Hurtado, estaría involucrada en otro posible hecho de tráfico de influencias tras la filtración de un audio en el que presuntamente se ofrece a ayudar a archivar las investigaciones que pesan sobre Joaquín Ramírez, exsecretario general de Fuerza Popular y actual alcalde de Cajamarca. El Ministerio Público posee esta grabación, que forma parte de la investigación contra Peralta, y ha detallado su contenido en un acta fiscal.

En el audio, la abogada mantendría una conversación con una voz masculina en la que se compromete a colaborar en beneficio de Ramírez. Según se escucha, la letrada propone separar las investigaciones contra la autoridad edil y Keiko Fujimori, líder de la agrupación naranja, para evitar la acumulación de los casos y favorecer al burgomaestre.

"La Keiko tiene una especie de terreno que ha adquirido el marido. La otra vez la llamé a la tía, porque la tía es jodida, y le dije a qué hora le has citado a ese chico, lo he visto a las nueve de la mañana y he vuelto a pasar a las ocho de la noche y lo tienes parado, a qué hora lo has citado, entonces de una vez hazlo pasar (ininteligible) para qué lo citas nueve cuando son las once y todavía no le tomas su manifestación, el chico se le ve tranquilo, pero quiero hablar con Tania Tiñán para que ella me saque lo de la Keiko para que se pronuncie de la Keiko, le voy a decir, mira oye tú eres provisional, la Keiko te puede ayudar, mátalo eso aparte, antes que los otros pidan acumulación y tú te quedes al aire, el favor lo vas a hacer tú, porque si ella lo termina con eso, ya no se puede acumular. Keiko es una cosa, Ramírez Joaquín es otra cosa. La investigación de Juan Joaquín tiene hace dos años, quieren juntar las últimas con todo, no, no conviene", se escucha decir a la supuesta voz de Peralta Santur.

El Ministerio Público destaca en su acta la gravedad de esta situación, ya que los audios revelarían una “capacidad de delinquir” de la fiscal investigada, siempre y cuando se confirme que la voz es efectivamente de Elizabeth Peralta Santur. Se ha solicitado realizar una pericia de homologación de voces para verificar la autenticidad de la grabación.

YA TIENE PEDIDO DE PRISIÓN PREVENTIVA POR CASO CHIBOLÍN

Como se recuerda, el pasado 24 de setiembre el Poder Judicial ordenó el allanamiento de las propiedades del exconductor Andrés Hurtado Grado, Elizabeth Peralta y Augusto Miu Lei, investigados por presuntos delitos de tráfico de influencias y lavado de activos. La Fiscalía ha solicitado 18 meses de prisión preventiva para los involucrados.