Susel Paredes sobre ministro del Interior: “No puede estar un segundo más a cargo de la seguridad de los peruanos”

En medio de los cuestionamientos que viene recibiendo Juan José Santiváñez al mando del Ministerio del Interior ante el aumento de la criminalidad, la congresista Susel Paredes no se quedó callada y arremetió contra el titular del Mininter.

En declaraciones, Paredes Piqué manifestó que Santiváñez no debe seguir en el cargo ni un segundo más, debido a que le ha quedado muy grande la cartera ministerial, ya que todos los días se observan casos delincuenciales en el país.

“En mi opinión este ministro (Juan José Santiváñez) no puede estar ni un segundo más a cargo de la seguridad de todos los peruanos (…) En el MEF lo único que se ha ejecutado (en el Mininter) es el 22.7%, encima tiene plata y no la ha gastado (…) Es mal gestor, no tiene liderazgo”, declaró.

PRESENCIA EN EL CONGRESO

Tras aprobarse la moción de interpelación contra Juan José Santiváñez, Susel Paredes sostuvo que la presencia del titular del Mininter en el Legislativo para responder las preguntas sobre las medidas que adopta en su sector no convencerá a los parlamentarios.

“El 2 de octubre, la mesa directiva, él va a ir a responder las 29 preguntas que le hemos hecho. Yo no creo que se satisfaga en las respuestas”, precisó Paredes Pique a los medios de comunicación en Trujillo.