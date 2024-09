Canciller respalda se limite información sobre el “cofre”: Traslado de funcionarios son datos reservados

Hace unos días, el Despacho Presidencial catalogó como "reservada" la información del plan de seguridad de Palacio de Gobierno. Al respecto, el canciller Elmer Schialer respaldó la decisión, al considerar que los programas de traslado de los altos funcionarios son datos confidenciales.

La decisión del Poder Ejecutivo estaría relacionada con la investigación que se desarrolla sobre el auto presidencial, llamado “Cofre”, supuestamente el vehículo asignado a la presidenta Dina Boluarte habría sido usado para trasladar al prófugo Vladimir Cerrón y evitar que sea detenido.

PROTOCOLOS INTERNACIONALES

Asimismo, el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores comentó que las medidas de seguridad referidas a los programas de traslado de las autoridades no son exclusivas de nuestro país, sino que forman parte de protocolos internacionales, para mantener la seguridad de los funcionarios.

"Una información realmente sensible son los movimientos y programas de traslado de altos funcionarios del Estado. Dichas medidas, no es algo inusual, no es único del Perú, es una cuestión internacional", subrayó en entrevista con Exitosa el funcionario Schialer Salcedo.