Susel Paredes a Dina Boluarte sobre presunta presión a congresistas: “Es una falta de respeto”

Luego de que la presidenta Dina Boluarte indicara que algunos legisladores vienen siendo influenciados para votar a favor o en contra de algunos pedidos en el Congreso, la parlamentaria Susel Paredes arremetió contra la dignataria por sus declaraciones.

Paredes Piqué hizo un llamado a la mandataria a pedir unas disculpas respectivas debido a que considera que las versiones dadas por Boluarte Zegarra son una falta de respeto para los congresistas que quieren trabajar por el bien del Perú.

“Es un insulto que me digan que a mí alguien me influya. A mí no me ha influido mi padre, no me ha influido mi madre, no me ha influido ninguna pareja que he tenido (…) Es una falta de respeto que la presidenta le diga a una persona como yo, que soy congresista de la República y representante de la nación”, precisó.

DEBE DAR LOS NOMBRES DE LOS LEGISLADORES

Asimismo, Susel Paredes hizo un llamado a Dina Boluarte para que pueda revelar las identidades de los legisladores que habrían sido influenciados para que no le otorgue el permiso para ausentarse del Perú. “Yo le exijo que dé los nombres de los congresistas que ella ha dicho han sido influenciados”.

Cabe mencionar que, el jueves 18 de septiembre, la presidenta ofreció un mensaje a la ciudadanía y se pronunció sobre la negativa del permiso, recalcando que existen algunos parlamentarios que velan por intereses políticos.