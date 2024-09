Viaje de Dina Boluarte: denuncian “hostigamiento” desde la PCM contra congresistas para que cambien su voto

La congresista Norma Yarrow, de Renovación Popular, denunció un presunto hostigamiento por parte de coordinadores de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a los integrantes de su bancada y otros parlamentarios con el fin de que cambien su voto a favor de autorizar el viaje a Estados Unidos de la presidenta Dina Boluarte.

“Ayer y antes de ayer ha sido un acoso terrible de los coordinadores y articuladores de diferentes ministerios hacia los congresistas. Han estado tratando de hacer que se cambie el voto. (¿De qué manera?), llamándolos por teléfono, ofreciendo cosas. He conversado con algunos congresistas, obviamente, a mí no me han llamado”, dijo a la prensa.

La legisladora, quien es ahora la nueva secretaria general de Renovación Popular, sostuvo que llamó a uno de estos presuntos coordinadores para pedirles que dejen de “hostigar” a su bancada

“Inclusive, yo sí tuve el atrevimiento de llamar a uno de los coordinadores y decirle: ‘no vuelvas a hostigar a mi bancada’ para pedir el voto”, agregó.

DINA BOLUARTE ASEGURA QUE CONGRESISTAS FUERON INFLUENCIADOS

La mandataria ofreció un mensaje televisado el día de ayer en el que sostuvo que la decisión tomada por el pleno del Congreso sobre la negativa de su viaje a Estados Unidos es “una afrenta al Perú” y decidió no insistir con el pedido de reconsideración.

Adicionalmente, aseguró que ha recibido información sobre que algunos legisladores estarían siendo influenciados para votar en contra de su periplo.

El Ejecutivo ha “recibido información preocupante de que algunos de los congresistas estarían siendo influenciados para votar en contra (de la nueva) autorización de viaje”, indicó.

Ante estas acusaciones, la parlamentaria Susel Paredes, de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, expresó su indignación y exigió a la jefa de Estado revele los nombres de los parlamentarios que supuestamente fueron manipulados.

“Yo voto de acuerdo a mi conciencia. Por eso puedo caminar por la calle. Es una falta de respeto que la presidenta le diga a una persona que votó influenciada por algo”, dijo a los medios.