Elio Riera niega expulsión por parte de la familia Fujimori tras incidente en redes sociales

En una reciente entrevista con RPP, Elio Riera, quien fue abogado del expresidente peruano Alberto Fujimori, rompió su silencio sobre los eventos que siguieron a su controvertido anuncio sobre la muerte de Fujimori, un mensaje que fue rápidamente borrado de las redes sociales.

Contrariamente a las afirmaciones de los congresistas Alejandro Aguinaga y Martha Moyano, quienes indicaron que Riera había sido expulsado de la residencia de Keiko Fujimori tras el incidente, el abogado aseguró que nunca se le pidió que abandonara el lugar.

"Los señores nunca me dijeron a mí que me retire", explicó Riera, mostrando su respeto tanto por Aguinaga como por Moyano, destacando que no entraría en confrontaciones con personas a las que aprecia y con las que ha trabajado de cerca en el pasado.

Esta declaración viene a esclarecer las especulaciones y rumores que circulaban sobre su salida abrupta y las tensiones dentro del círculo cercano a Fujimori.

EL TUIT QUE CAUSÓ CONTROVERSIA

El exabogado también abordó la situación del tuit que publicó y luego eliminó, en el que anunciaba prematuramente la muerte de Alberto Fujimori.

Según Riera, la publicación fue un error involuntario, fruto de un desliz emocional en un momento de gran tensión y tristeza. "Fue un error debido a un desliz emocional", admitió, añadiendo que fue alertado rápidamente sobre el equívoco por otros miembros del círculo íntimo de Fujimori.

Una vez consciente del error, Riera procedió a eliminar el tuit y ofreció disculpas públicas por el malentendido, tratando de mantener la compostura y respeto hacia la figura del exmandatario y su familia. Este incidente destaca la delicada situación y la intensa carga emocional que rodeaba al entorno de Fujimori durante sus últimos días.

El abogado no quiso profundizar en los detalles específicos de lo que ocurrió inmediatamente después del incidente, pero subrayó que siempre ha sido tratado con respeto por la familia Fujimori y sus asociados. Este comentario busca disipar cualquier duda sobre posibles conflictos internos o malentendidos graves dentro del equipo que rodeaba al exjefe de Estado peruano.