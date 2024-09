Ministro de Energía elogia a Fujimori: “Valoro mucho lo que hizo por el país, lo cambió”

Tras el fallecimiento del expresidente Alberto Fujimori, el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Rómulo Mucho, destacó el trabajo que hizo el exmandatario cuando llegó a gobernar el país en la década de los 90.

En una entrevista con Exitosa, Mucho señaló que el exmandatario recibió un país que tenía problemas a nivel social y económico, por lo admira el trabajo duro que hizo Fujimori para cambiarle el rostro al Perú.

"Yo valoro mucho lo que Fujimori hizo por el país, cambió el país. Estábamos quebrados en el 90, estábamos como si hubiera pasado una guerra. No teníamos reserva, no teníamos un dólar, la pobreza en un 70%, las empresas públicas no ganaban, en esa época la deuda del BCR rondaba los 1800 millones (...) Nadie quería prestar plata al Perú", sostuvo.

UNA MODIFICACIÓN QUE LE DIO OTRA CARA AL PAÍS

El ministro de Energía indicó que con los planes que aplicó Alberto Fujimori, se le pudo dar otra cara al país, debido a que, hasta este momento, la economía de nuestro país aún se mantiene estable, a comparación de otros países del mundo.

“El Perú era visto como "paria". Cambiar eso al 2011, todos dijeron sorprendidos: "El milagro peruano". Había revertido totalmente la economía del país. A tan solo 20 años, el Perú era otro país", aseveró.