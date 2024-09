Incendios Forestales: premier Adrianzén dice que no hay razones para declaratoria de emergencia

Esta mañana, el premier Gustavo Adrianzén descartó que, por el momento, el gobierno declare en emergencia las regiones afectadas por los incendios forestales, que registran desde hace varias semanas y que ya dejan muertos, heridos e irreparables daños en el ecosistema.

Esto, luego que en la víspera, autoridades de Amazonas, Loreto, Cusco, Huánuco, Madre de Dios, San Martin y Ucayali, pidieran la declaratoria de "emergencia ambiental" para que "se dé la prioridad necesaria para la acción y atención de los incendios forestales".

ESTAMOS EVALUANDO

No hay "razones tan críticas" que "justifiquen" dicha medida. "Nosotros seguimos evaluando la situación. Tengo que referir que estamos hablando de lugares puntuales (con incendios forestales), de lugares donde estamos interviniendo", señaló Adrianzén Olaya.

"En opinión del que habla, hasta este momento, y es una opinión compartida por Indeci, aún no tenemos razones tan críticas que justifiquen una declaratoria de estado de emergencia. No descarto esa posibilidad, pero de momento no se está evaluando”, agregó.