Defensor de Pueblo sobre Santivañez: no me corresponde evaluar la idoneidad de un ministro

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, sostuvo que no le corresponde evaluar la idoneidad del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien ha sido blanco de múltiples cuestionamientos tras ser vinculado con la fuga del prófugo Vladimir Cerrón.

El funcionario se pronunció ante los medios y criticó a las figuras que buscan debilitar la institucionalidad democrática.

“Respecto a la idoneidad o no de un ministro, no me corresponde a mí evaluar eso. Eso lo evalúa quien le delegue el poder. El poder del ministerio está delegado en función a la propuesta del premier y a la decisión de la presidenta. Entonces, ellos responden frente a eso. A mí no me corresponde responder a esos temas (…) Ahora, si usted me habla sobre las acciones de las personas respecto, por ejemplo, a estas investigaciones que hacen, yo pienso que lo que ha sacado los medios de comunicación merecen un esclarecimiento de parte del Ejecutivo. Merecen un pronunciamiento adecuado, objetivo, real, y sobre la cual sí nos pronunciaremos, pero ahora estamos en el limbo de la pregunta. Yo también quisiera exhortar que el Ejecutivo responda frente a todos estos cuestionamientos”, dijo a los medios.

SOBRE PETROPERÚ

Con respecto a la situación que atraviesa Petroperú tras la renuncia de todo su directorio, el funcionario sostuvo que van a emitir un informe integral sobre este tema.

“Vamos a emitir un informe integral, ya como Defensoría, siempre con objetividad. En el momento nos podrán criticar, dirán todo, pero en el tiempo eso va a prevalecer, porque eso es una opinión jurídica, técnico sobre viabilidad o no de Petroperú, sobre cuáles han sido los grandes problemas que ha asumido Petroperú y sobre la importancia para la seguridad y la defensa nacional”, agregó.