Ministro Demartini niega conocer al cómico Andrés Hurtado y a los integrantes de la familia Siucho

Esta mañana, el ministro Julio Demartini, en entrevista con RPP, negó de manera contundente conocer al cómico Andrés Hurtado, 'Chibolín', y a los integrantes de la familia Siucho. Anoche el programa Contracorriente mostró un documento en el que un presunto colaborador eficaz revela que el funcionario se reunió con el abogado Mateo Castañeda e Iván Siucho.

"Hasta ayer estaba muy indignado. La Fiscalía, el día de ayer, rápidamente se ha pronunciado al respecto y ha señalado de manera categórica que el documento es falso. Yo no sé si hay un colaborado eficaz. No conozco al señor Hurtado, no conozco al señor Mateo Castañeda. Solamente tuve un momento con él el día del allanamiento a Palacio", indicó.

AFECTAR INSTITUCIONALIDAD

El titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) señaló que pedirá que se revele quién entregó el presunto documento al referido programa debido a que será demandado. Asimismo, indicó que existe una estrategia para afectar la institucionalidad, señala que se ha creado una sospecha permanente sobre todos los funcionarios.

"Este no es un hecho leve ni casual. Es un hecho para perjudicar a quien habla y a la institucionalidad (...) para perjudicar al sistema democrático", manifestó Demartini Montes, al tiempo de asegurar que no existe fotografía en la que aparezca con Andrés Hurtado e Iván Siucho, por lo que pidió al Ministerio Público iniciar una indagación de oficio sobre el caso.