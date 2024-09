Patricia Chirinos exige la renuncia del nuevo canciller tras declaraciones sobre Venezuela

Tras las controversiales declaraciones que brindó ayer el nuevo canciller, Elmer Schialer, sobre Venezuela; la congresista de Avanza País Patricia Chirinos envió un oficio al despacho de la presidenta Dina Boluarte en donde solicita la destitución de este funcionario.

"Nuestra posición, la del Perú, es una posición firme, demócrata y a favor de que los problemas de Venezuela sean resueltos por los venezolanos. El detalle lo veremos después", dijo Schialer poco después de asumir el cargo de titular del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Chirinos calificó el cambio de Javier González-Olaechea como un “error imperdonable” por parte del Ejecutivo, alegando que el exministro venía proyectando una buena imagen del país hacia el exterior.

"Cambiar al excanciller González Olaechea, que ha venido proyectando una buena imagen hacia el exterior, por Elmer Schialer, no es solo un retroceso en nuestra diplomacia, sino también una traición a la firmeza que hemos venido teniendo frente a la dictadura chavista", subrayó la parlamentaria.

RATIFICAN POSICIÓN DE PERÚ SOBRE VENEZUELA

Schialer dijo este miércoles que Perú “mantendrá” su postura frente a la crisis electoral que atraviesa Venezuela, en medio de una serie de críticas y llamados a su renuncia por parte de congresistas, quienes cuestionaron sus primeras declaraciones con respecto a este tema.

“Ayer a la salida di declaraciones muy rápidas a la prensa, me fue preguntado varios temas, incluido sobre la grave situación de Venezuela. No, no hay un cambio de giro ni posición de Perú respecto a Venezuela, que quede claro”, sostuvo en TV Perú.

“Mi respuesta, de la manera en que ha sido resaltada en titulares, puede llevar a una desafortunada doble lectura si no se le escucha íntegramente. Mantenemos una firme posición de defensa de la democracia en Venezuela, los principios democráticos”, agregó.