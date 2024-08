José Cueto respalda a ministro del Interior: "Yo no lo censuraría"

El congresista de Honor y Democracia, José Cueto, se pronunció tras los cuestionamientos contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y las voces que piden su salida ante tras reversa presuntas conversaciones que habría sostenido con el capitán PNP Junior Izquierdo, alias "culebra".

En entrevista para Canal N, el parlamentario salió en defensa del titular del Mininter e indicó que no respaldaría una posible censura, alegando que viene trabajando para fortalecer a la institución policial.

“Yo no lo censuraría. Comparando con las labores de otros ministros del Interior, creo que, de lejos, está haciendo una labor, no excelente, pero por lo menos buena. Ha tenido los pantalones de enfrentarse con varias cosas, a la interna y a la externa de la Policía Nacional. Y eso, a mucha gente, no le gusta”, dijo.

INTERPELACIÓN

En ese sentido, Cueto Aservi señaló que correspondería interpelar al ministro del Interior, a fin de que pueda esclarecer las acusaciones en su contra y dar más detalles de su labor al mando del Mininter: “Yo soy de los que creen, en este caso, que deba ser si quiera interpelado”, sostuvo.