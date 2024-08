Ministro del Interior se reunió con alcalde de La Victoria tras asalto a cambista en Gamarra

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se reunió este viernes 30 de agosto con el alcalde de La Victoria, Rubén Cano, tras registrarse un violento asalto a un cambista en el emporio comercial de Gamarra, ubicado en el mencionado distrito.

El encuentro entre el titular del Mininter y el burgomaestre se dio horas después del atraco. Santiváñez habría conversado con Cano para tener mayores detalles de lo ocurrido el día de hoy en horas de la mañana.

Durante la charla, el ministro del Interior señaló que los agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), de la Policía Nacional ya se encuentra ya se encuentra en la búsqueda de los delincuentes.

SOBRE EL ASALTO

Alrededor de las 10 de la mañana, un cambista fue violentamente asaltado, arrastrado y golpeado por cuatro criminales, quienes lo interceptaron en plena vía pública para robarle más de 40 mil soles. Al respecto, la representante del gremio de emprendedores de Gamarra, Susana Saldaña, cuestionó la ausencia de agentes policiales durante el atraco.

“Lo ocurrido es un hecho que no debió pasar. La policía tenía que haber estado acá desde las 7 de la mañana como se hace todos los días. Alguien tomó la decisión de que hoy los policías no estén. Ayer estaban, ¿por qué hoy día no?", dijo.