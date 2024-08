Óscar Valdés critica a ministro del Interior: "El rol que está haciendo es un desastre"

El expresidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés, criticó duramente la labor que viene desempeñando el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, en el marco de la lucha contra la inseguridad ciudadana en el país.

En entrevista para RPP Noticias, el expremier en el gobierno de Ollanta Humala, calificó de "desastre" la gestión de Santiváñez en el Mininter y cuestionó sus constantes enfrentamientos con el Ministerio Público.

"Creo que el rol que está haciendo el ministro hoy día es un desastre, porque lo primero que debe hacer un ministro del Interior, conjuntamente con el presidente, es convocar al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana para regular toda la inseguridad en todos sus campos y sus frentes", dijo.

"No es un conciliador. Se está peleando con la Fiscalía, cuando la Fiscalía con el Ministerio del Interior deben trabajar en tándem (...). No puede pelearse con un fiscal, no puede pelearse todos los días. Él debe acercarse a la fiscalía. Es un error pensar en la seguridad ciudadana solo para corto plazo", añadió.

SU INSCRIPCIÓN AL PPC

Por otra parte, Valdés Dancuart se refirió a su inscripción al Partido Popular Cristiano (PPC) y explicó que decidió tomar esta decisión porque, a diferencia de otras agrupaciones, "no está tan manchado".

"Creo que el PPC es una magnífica opción para esta oportunidad, sobre todo en un Estado que está lleno de corrupción. No creo que el PPC haya estado tan manchado como otros, ha tenido sus manchas, han salido a la prensa, pero creo que es una magnífica opción ahora", sostuvo.